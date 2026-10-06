Con el objetivo de continuar fortaleciendo la oferta de educación superior y responder a la demanda del sector productivo regional, el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) anunció la apertura formal de las preinscripciones para la Tecnicatura Universitaria en Producciones Vegetales Intensivas, de cara al ciclo lectivo 2027.

La implementación de esta trayectoria académica es fruto de un acuerdo interinstitucional suscrito entre la Municipalidad de Tres Arroyos y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), consolidando una propuesta pública, gratuita y dictada bajo la modalidad virtual.

Formación práctica y perfil del egresado

El diseño curricular de la tecnicatura está orientado a brindar competencias analíticas y operativas sobre el manejo de cultivos, la optimización de recursos hídricos y de suelo, y la aplicación de tecnologías agrícolas de bajo impacto ambiental. Aunque el desarrollo de las asignaturas teóricas se efectúa mediante entornos virtuales, el plan de estudios incluye los módulos Práctica I y II, instancias presenciales diseñadas para vincular directamente a los estudiantes con establecimientos productivos y situaciones reales del terreno.

Los profesionales graduados de la carrera estarán técnicamente facultados para:

Proyectos de inversión: Formular y evaluar la viabilidad de emprendimientos en cultivos hortícolas, frutícolas y plantas ornamentales.

Gestión agronómica: Asistir en la dirección técnica, gerenciamiento y operatividad de establecimientos agrícolas intensivos.

Comercialización y poscosecha: Intervenir en los procesos de conservación, empaque, logística y distribución de productos vegetales.

Asistencia técnica: Brindar asesoramiento agronómico especializado a productores, cooperativas y organismos del sector agroindustrial.

Registro digital e inscripciones

Desde la dirección de CRESTA destacaron que la incorporación de esta titulación universitaria busca potenciar la matriz productiva del sudeste bonaerense, ofreciendo herramientas de cualificación en un área clave para la economía local.

Los aspirantes interesados en formalizar su preinscripción o consultar la totalidad de las opciones educativas para el ciclo 2027 pueden ingresar al portal institucional habilitado: https://carreras2027.netlify.app/.