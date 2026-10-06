Con una concurrencia superior a las 250 personas procedentes de diversos puntos del país y del exterior, concluyó con éxito la edición internacional de «El Proceso», el congreso de capacitación, exhibición y certamen técnico de barbería que durante tres jornadas consecutivas transformó la dinámica comercial y turística de la ciudad.

El encuentro, organizado de manera conjunta por los estilistas locales Jona Jerez (JOHN’S) y Thomas Pereyra (HACHE ESTUDIO) con el respaldo institucional de la Municipalidad de Tres Arroyos, no solo marcó un hito en el plano profesional del sector, sino que inyectó un movimiento económico estimado en 40 millones de pesos, volcados principalmente en los rubros de hotelería, gastronomía y servicios esenciales.

Proyección internacional y diversidad geográfica

La convocatoria reunió a profesionales y apasionados de la barbería provenientes de localidades bonaerenses y provincias argentinas como San Bernardo, Necochea, Guernica, Rosario, La Pampa, Córdoba y Pehuajó, además de delegaciones internacionales arribadas desde Guatemala, México y Uruguay.

Entre las presencias destacadas figuró la del destacado educador e influencer uruguayo Ema Medina, quien eligió a Tres Arroyos como sede oficial para definir el desenlace de su reconocido certamen global, el «Reto Final Mundial».

Tres jornadas, tres escenarios de la ciudad

El itinerario de actividades combinó la capacitación de alto nivel con espectáculos abiertos a la comunidad, distribuyéndose en diferentes espacios emblemáticos del distrito:

Sábado 3 de octubre (Apertura): Jornada inaugural en el Polideportivo Municipal con muestra de marcas, patio gastronómico, stands temáticos y shows en vivo.

Domingo 4 de octubre (Formación exclusiva): Dictado de masterclass, seminarios intensivos y exhibiciones de corte en las instalaciones del Teatro Municipal.

Lunes 5 de octubre (Jornada de cierre): Pruebas técnicas de velocidad, estilo libre (freestyle) y la gran definición del Reto Final Mundial de Ema Medina en el Polideportivo Municipal.

Desde la organización y las áreas municipales vinculadas al turismo y la producción resaltaron la trascendencia de articular iniciativas privadas de alcance nacional para dinamizar la economía local, consolidando a Tres Arroyos como sede apta para eventos corporativos y académicos de gran magnitud.