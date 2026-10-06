El Taekwon-Do de la ciudad completó una destacada actuación en el escenario nacional. Durante los días 3 y 4 de octubre se disputó en la ciudad de Río Grande (Tierra del Fuego) la quinta etapa del Argentina Taekwondo Tour (ATT), un torneo que reunió a los principales exponentes de cinturón negro de todo el país y que exhibió un alto nivel técnico.

La representación local estuvo a cargo de Cecilia Pérez Heredia y Enzo Mazzitelli, competidores de la escuela El Dojang Tres Arroyos, institución liderada por la Sabum Nim Karina Arana (V Dan).

Títulos, subcampeonato y puntos rumbo a Irlanda

En una exigente competencia que midió a destacados taekwondistas del país, Cecilia Pérez Heredia firmó un desempeño sobresaliente al quedarse con el 1.º puesto en Formas Seniors I Dan y el 1.º puesto en Lucha, logrando un doble campeonato en el certamen fueguino.

Por su parte, Enzo Mazzitelli alcanzó la instancia decisiva en la categoría Lucha Danes Adultos hasta 82 kg, obteniendo el 2.º puesto tras un combate transmitido en vivo a través de la señal nacional DeporTV.

Con estos importantes resultados, ambos deportistas sumaron puntos en el escalafón clasificatorio con miras al Campeonato Mundial de Taekwon-Do, que se celebrará en Irlanda en 2028.

Organización del Torneo Integración Federal en el Polideportivo

Sin pausas en su calendario anual, la escuela El Dojang se encuentra abocada a la organización de su próximo evento en la ciudad: el Torneo Integración Federal Tres Arroyos, que estará presidido por el Gran Maestro Ebel Barat (IX Dan).

El encuentro se llevará a cabo el sábado 24 de octubre en el Polideportivo Municipal, estará abierto a todas las categorías y contará con la participación de delegaciones procedentes de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y otros puntos del país.

Para consultas e inscripciones relativas al certamen local, la organización puso a disposición el contacto de la instructora Karina Arana (2983-506469).