En el marco del Torneo Oficial de Primera División «RVD 75 Aniversario» de la Asociación Tresarroyense de Básquetbol (ATB), la 11ª fecha puso primera con dos atractivos encuentros donde las visitas se quedaron con todos los festejos.

En la calle Sarmiento, Costa Sud se hizo fuerte y superó a Club de Pelota por 73 a 69. El Oriverde cimentó su victoria en una gran primera mitad, retirándose al descanso con ventaja tras imponerse en los dos primeros parciales por 21-26 y 14-23. A pesar de la reacción del conjunto local en el complemento (18-15 y 16-9), la diferencia construida le alcanzó al visitante para adueñarse de un apretado final. En el goleo del Celaste se destacaron Julio Álvarez con 16 puntos, Jeremías Rodríguez con 15 y Franco Susemihl con 12, mientras que en la planilla del vencedor sobresalió Francisco Pérez Vázquez como la gran figura del juego con 24 unidades, acompañado por los 12 tantos de Emiliano Acosta y Nicolás Lofiego.

Por su parte, en el gimnasio de Quilmes, Huracán Necochea impuso su categoría y goleó al Cervecero por 80 a 51. El Globo marcó el rumbo del partido desde el salto inicial gracias a una ráfaga arrolladora en los primeros dos cuartos (11-22 y 8-22), permitiéndole irse al entretiempo con el marcador controlado y administrar los tiempos en la segunda mitad (17-9 y 15-27). Manuel Perticarari fue el líder encestador del local con 11 puntos, secundado por el trabajo en la pintura de Manuel Gallego con 10 rebotes. En el equipo visitante, Tomás Betbeder y Brian Milobara comandaron el ataque con 17 unidades cada uno, mientras que Agustín Apreda firmó un destacado doble-doble tras aportar 14 puntos y bajar 14 rebotes.

La 11ª jornada del certamen de la ATB completará su programación este miércoles, cuando se midan Recreativo Claromecó frente a Argentino Junior e Independiente de San Cayetano recibiendo a Huracán de la misma ciudad.