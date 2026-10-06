El Coro de la Iglesia Reformada invita a toda la comunidad a compartir una propuesta musical muy especial preparada con gran dedicación y afecto. Bajo la dirección de Belén Altamirano, la agrupación ofrecerá un concierto de destacada calidad enfocado íntegramente en la música nacional, donde confluirán los clásicos del folklore y el tango junto a la participación de músicos invitados.

La cita tendrá lugar el próximo sábado 17 de octubre a las 21 horas en las instalaciones de la Biblioteca Sarmiento. Las entradas generales tienen un valor de $20.000 y lo recaudado permitirá al conjunto coral continuar impulsando sus proyectos y su crecimiento artístico. Quienes deseen asistir ya pueden reservar sus lugares para disfrutar de este encuentro con las raíces folklóricas y tangueras de nuestra región.