El Museo Municipal José A. Mulazzi albergará el acto de premiación del Concurso Ecomurales 2026, una iniciativa que reúne el compromiso ambiental y la expresión artística de los jóvenes estudiantes de la ciudad. La entrega de distinciones a los grupos seleccionados se llevará a cabo el próximo viernes 9 a las 19:00 horas en la sede de la institución.

En la antesala de la ceremonia, las obras participantes se encuentran actualmente expuestas en la Sala Jaka del museo, donde el público interesado podrá acercarse a apreciarlas hasta el mismo viernes.

El certamen consagró con el primer puesto al proyecto N° 29, integrado por los alumnos Apella, Blanck, Manus, Salaberry y Udaondo de 2° 2° de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos (EATA). El segundo lugar fue para el proyecto N° 52, conformado por Geunis, Herrera y Labrune de 2° 1° de la EATA, mientras que el tercer premio correspondió a la obra N° 30, elaborada por Huici, Lozano, Pérez y Romero, también de 2° 2° de la EATA. Asimismo, la Mención de Honor N° 5 fue otorgada a las estudiantes Martínez y Scoloff, en representación de la Escuela de Educación Secundaria N° 1.