SIEMPRE continúa avanzando en su proceso de transformación tecnológica y ya puso en funcionamiento su nueva grilla de televisión digital, que amplía la cantidad de señales disponibles y mejora sustancialmente la calidad de imagen y sonido.

La nueva propuesta está integrada por 91 señales y comenzará a aplicarse en todas las reconversiones de asociados y nuevas instalaciones que se realicen dentro del área comprendida por la obra de 520 manzanas que actualmente lleva adelante SIEMPRE en la ciudad de Tres Arroyos.

La incorporación de la televisión digital forma parte del proceso integral de modernización de la infraestructura de telecomunicaciones de CELTA, que incluye la reconversión de su actual red a fibra óptica hasta el hogar (FTTH).

De esta manera, a medida que avance la nueva red y se realicen las correspondientes migraciones, los asociados alcanzados podrán acceder también a esta renovada propuesta de televisión, con más señales y mejores prestaciones de imagen y sonido.

La nueva grilla contempla una amplia variedad de contenidos, distribuidos entre señales locales, nacionales, noticias, deportes, infantiles, películas y series, variedades y música, entre otros géneros.

Con esta incorporación, CELTA suma un nuevo avance dentro de una transformación que busca renovar integralmente sus servicios de telecomunicaciones y acompañar las nuevas formas de conectividad y entretenimiento.