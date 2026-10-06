Imanol García viene destacando en el hockey sobre patines desde hace años. Para Argentinos Juniors, en 2023 y 2024 jugó dos mundiales de inferiores organizados por el club Bancaria de San Juan. Teniendo como base de entrenamiento el club Sindicato Municipal de Tres Arroyos, su calidad lo llevó a ser incorporado al club Huracán de Parque Patricios donde juega desde 2025.

Sus cualidades siempre lo hicieron notar, pero la competencia permanente en la Liga Porteña, -después de Cuyo el ámbito principal del hockey sobre patines en el país-, lo han hecho crecer mucho como jugador.

Tanto es así que en el marco de un programa de la Federación Porteña de Patín cuyo objetivo es formar jugadores de ambos sexos para la competencia nacional e internacional, a Imanol se lo preseleccionó para el Sub 13.

Un paso más en la exitosa carrera de Imanol García, con la mira puesta en seguir avanzando y abriendo puertas competitivas. Quizás, el sueño de jugar en un equipo europeo se le termine dando. La capacidad y la perseverancia en el esfuerzo para llegar ahí, las tiene.