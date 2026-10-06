En el marco de la ronda de consultas territoriales para la confección del mapa de obras prioritarias del interior bonaerense, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, presidirá este jueves 8 de octubre el 6° Encuentro Regional «¿Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires?». La jornada tendrá como sede las instalaciones del Hotel 13 de Julio, en la ciudad de Mar del Plata.
La propuesta busca articular el Plan Estratégico de Infraestructura provincial a partir de un diagnóstico participativo que integre las demandas técnico-productivas y sociales de la Región Costa Marítima.
Representación territorial e inscripciones
El foro intersectorial convocará a intendentes, legisladores, autoridades de cooperativas, sectores empresariales, mutuales, representantes universitarios, sindicatos y organizaciones sociales de once distritos de la franja costera y del sudeste: Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, La Costa, Lobería, Mar Chiquita, Necochea, Pinamar, San Cayetano, Tres Arroyos y Villa Gesell.
Las instituciones y ciudadanos interesados en formar parte de las mesas de trabajo deberán completar su acreditación previa en el portal habilitado por la cartera provincial (https://encuentrosregionales.minfra.gba.gob.ar/home).
Ejes de trabajo y debate por comisiones
El esquema metodológico del encuentro contemplará la división del auditorio en mesas participativas simultáneas orientadas a consensuar diagnósticos y prioridades de inversión estatal:
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Conectividad y logística: Corredores viales, conectividad digital y nodos de transporte productivo.
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Recursos Hídricos y Energía: Obras de saneamiento, hidráulica, mitigación de inundaciones y ampliación de la red eléctrica.
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Infraestructura urbana y del cuidado: Equipamiento para ciudades, salud, educación y espacios comunitarios.
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Juventudes: Programas y espacios orientados al desarrollo e inserción de las nuevas generaciones.
El plenario de Mar del Plata constituye la sexta estación de este itinerario provincial, tras las experiencias realizadas en Tandil, San Pedro, Chascomús, Trenque Lauquen y Junín, previendo completar la totalidad de las ocho regiones del interior bonaerense antes de finalizar el año.
Fuente: Gacetilla oficial del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
Fotografía: Gentileza Prensa Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos GBA.