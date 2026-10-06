Con una intensa agenda deportiva que abarcó desde pruebas multidisciplinarias de gran exigencia hasta competencias de aventura por etapas y carreras de calle locales y regionales, los representantes del grupo de entrenamiento PM Team completaron un fin de semana sobresaliente en diversos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Exigencia extrema en la Capital Federal y las sierras tandilenses

En el ámbito de las pruebas de larga distancia, Sebastián Gagliardi fue el representante del equipo en el Medio Ironman de Buenos Aires, una de las citas de triatlón de mayor exigencia dentro del calendario nacional.

Por su parte, la tradicional prueba de montaña Héroes de Tandil contó con un nutrido contingente de la agrupación compitiendo a lo largo de dos jornadas de intensa actividad sobre los senderos serranos:

Modalidad 20 KM (acumulado dos días): Juan Durando: 4h 16m 34s Santiago Aguinaga: 5h 01m 20s Florencia Sagasti: 5h 36m 45s Agustina Aguilar: 5h 42m 10s

Modalidad 10 KM (acumulado dos días): Gabino Rodríguez: 2h 57m 12s

Participación única jornada (10 KM): Paula Pascuali: 1h 33m 41s



Podios y protagonismo en la Carrera EATA

En el plano local, el PM Team dijo presente en la competencia atlética organizada por la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos (EATA), cosechando destacados puestos tanto en las clasificaciones generales como en las distintas categorías por edades.

En la distancia principal de 10 KM, Facundo Vázquez completó el recorrido en 48m 29s, mientras que Giuliana Datri firmó una brillante actuación al ingresar 3.ª en la clasificación general femenina y 1.ª en su categoría con un registro de 51m 48s. Por su parte, Magalí Molfese obtuvo el 2.º puesto en su categoría (57m 00s), secundada por Romina Giménez (58m 15s) y Natalia López (59m 23s).

En la prueba promocional de 5 KM, Natalia Villanueva subió al podio al consagrarse 2.ª en la clasificación general con un tiempo de 27m 30s, arribando junto a Flavio Dangelo, quien registró la misma marca.

Desafío en Open Sports Laguna

Finalmente, en el circuito desarrollado en el entorno natural de la Laguna La Brava (Balcarce) dentro del certamen Open Sports Laguna, cuatro corredores de la agrupación completaron con éxito los 15 KM de recorrido:

Augusto Ricci: 1h 15m 04s

Diego Muda: 1h 22m 53s

Víctor Marchetti: 1h 24m 36s

José Luis Lo Fiego: 1h 32m 47s

Desde el cuerpo técnico del PM Team resaltaron el compromiso, la constancia y la versatilidad demostrada por cada uno de sus integrantes al afrontar con éxito desafíos atléticos de diversa índole técnica y geográfica.