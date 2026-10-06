El patín artístico local sumó una nueva e importante conquista a nivel regional. Durante el desarrollo de la tercera fecha del Torneo Regional organizado por la Asociación Bahiense de Patín, las deportistas del Club Boca Jrs. de Tres Arroyos completaron una actuación sobresaliente al consagrarse Campeonas Regionales en la disciplina Libre dentro de sus correspondientes divisionales.

El certamen deportivo reunió a las principales exponentes de las instituciones afiliadas a la federación del sudoeste bonaerense. En dicho marco, la representante tresarroyense Tiana Elgue obtuvo el primer lugar en la categoría 3.ª B, en tanto que su compañera de equipo María Paz Bramajo Martínez alcanzó lo más alto del podio en la categoría 2.ª B.

Acompañamiento técnico y trabajo de temporada

Los títulos regionales alcanzados son el corolario de un proceso continuo de entrenamiento y preparación técnica desarrollado a lo largo de todo el año calendario. Durante la contienda y el trayecto previo, las patinadoras contaron con el acompañamiento en pista y la dirección técnica de la entrenadora Natali Colonna Soldavini y la profesora Solange Aguinaga.

Desde la conducción de la disciplina valoraron el trabajo interdisciplinario ejecutado por el cuerpo docente, enfocado tanto en el perfeccionamiento de las rutinas de salto, giros y desplazamiento como en el crecimiento personal de las jóvenes atletas.

Reconocimiento institucional

Tras la confirmación de los cómputos oficiales, las autoridades del Club Boca Jrs. de Tres Arroyos expresaron su satisfacción por los logros obtenidos en la pista bahiense, destacando el compromiso, la disciplina y la dedicación demostrados por la delegación.