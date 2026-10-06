En el marco de las celebraciones por el Mes Internacional del Adulto Mayor, las instalaciones del Museo Municipal José A. Mulazzi albergaron una enriquecedora jornada de intercambio socio-cultural. La actividad contó con la actuación especial del reconocido grupo Papelnonos, proveniente de la vecina localidad de San Cayetano, en una iniciativa articulada entre la Dirección de Cultura, Educación y DD.HH., la Secretaría de Salud municipal y la dirección del espacio museístico.

El encuentro estuvo especialmente destinado a los alumnos y alumnas que asisten regularmente a los talleres de Estimulación Cognitiva desarrollados tanto en la sede del Museo como en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de los distintos barrios del distrito.

Autoridades presentes y consolidación de lazos regionales

La jornada comunitaria contó con la asistencia del intendente municipal de Tres Arroyos, Pablo Garate; el director de Cultura local, Tomás Paniga; la directora de Cultura de San Cayetano, Ana Paula Mancino; la coordinadora del área, Nerina Vaini, y el responsable del Museo de la ciudad vecina.

Durante el desarrollo de la propuesta, los asistentes disfrutaron de interpretaciones musicales, dinámicas recreativas y un ágape compartido que propició la camaradería y el diálogo interinstitucional entre ambas delegaciones.

Valoración técnica de los espacios de estimulación

Las profesionales a cargo de los talleres locales, Valeria Barrere y Fiamma Tumini, destacaron la trascendencia de este tipo de articulaciones regionales dentro del abordaje integral de la salud en la tercera edad. Ambas talleristas coincidieron en que la visita de la delegación sancayetanense «es fundamental para construir nuevos lazos y generar más acciones en conjunto».

Asimismo, desde la organización remarcaron que el evento permitió reflexionar sobre la relevancia del rol de las personas mayores en la trama social contemporánea y reafirmar la continuidad del respaldo municipal a los espacios de estimulación cognitiva y contención afectiva en el distrito.