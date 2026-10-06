Con el firme objetivo de consolidar espacios institucionales de escucha activa, integración social y diseño participativo de políticas públicas, se llevó a cabo una nueva jornada de trabajo orientada a la creación formal del Consejo Consultivo Municipal de Personas Mayores. Las actividades, desarrolladas en las instalaciones del Centro Cultural La Estación, contaron con la coordinación del Área de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Salud del municipio.

El encuentro fue encabezado por la titular de la cartera sanitaria comunal, la Dra. Mercedes Moreno, quien dio apertura a las mesas temáticas y destacó la relevancia de articular las herramientas del Estado municipal con las demandas de los adultos mayores del distrito.

Presentación de programas municipales y mesas de debate

Durante la sesión, referentes de distintas áreas del gobierno local expusieron herramientas y programas específicos diseñados para este sector de la población:

Seguridad y prevención ciudadana: La Secretaría de Seguridad, conducida por Juan Apolonio, presentó los alcances y la operatividad de la plataforma vecinal «Ojos en Alerta» , orientada a fortalecer la prevención del delito y la respuesta rápida ante emergencias.

Desarrollo productivo y empleo: Representantes de la Oficina de Empleo brindaron precisiones sobre la oferta formativa y de acompañamiento del Club de Emprendedores y la Escuela de Emprendedores, iniciativas pensadas para potenciar proyectos autónomos e ideas de negocio lideradas por adultos mayores.

Posteriormente, los asistentes se organizaron en comisiones de trabajo grupal donde intercambiaron propuestas, abordaron problemáticas vinculadas a la accesibilidad y debatieron ejes prioritarios para la agenda comunitaria.

Fecha confirmada para la reunión constitutiva

Como corolario de las deliberaciones intersectoriales, las autoridades y participantes acordaron que el próximo 23 de octubre se concretará la primera reunión oficial del Consejo Consultivo Municipal de Personas Mayores.

La conformación de este espacio representativo busca institucionalizar la voz de las personas mayores en la agenda pública de Tres Arroyos, garantizando su plena participación en el seguimiento y la elaboración de proyectos de ordenanza y programas de alcance social.