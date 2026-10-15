En un contexto marcado por la convocatoria a una nueva movilización masiva del sector universitario, el Poder Ejecutivo ha comenzado a desplegar una estrategia multidimensional para contener la crisis presupuestaria con las casas de altos estudios públicas. La iniciativa oficial combina el compromiso de mejorar los créditos en el Presupuesto con una propuesta de alivio impositivo sobre las cargas sociales que enfrentan las instituciones en su rol de empleadoras.
El eje central de las conversaciones informales gira en torno a las contribuciones patronales vinculadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al PAMI. El Gobierno analiza sostener o modificar el régimen de alícuotas reducidas sobre la masa salarial —que hoy beneficia a un grupo de universidades nacionales bajo esquemas de regularización de deudas previsionales originados en el Decreto 1571/2010 y modificados por el Decreto 645/2023— para evitar que el escalonamiento hacia las tasas generales del sector público impacte de lleno en los presupuestos universitarios, donde los salarios representan cerca del 90% del gasto total.
Desde la perspectiva de la administración nacional, otorgar una contención por la vía impositiva administrada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permitiría reducir la brecha entre los fondos solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los asignados en el proyecto presupuestario. Asimismo, el Ejecutivo persigue el objetivo de destrabar el frente legal originado por los amparos que exigen la actualización salarial y de becas, al tiempo que busca articular el consenso legislativo necesario para modificar la Ley de Financiamiento Universitario.
Pese a los acercamientos de carácter oficioso, las autoridades académicas y los gremios mantienen la cautela y advierten que las partidas de funcionamiento y la recomposición de los ingresos docentes y no docentes continúan siendo puntos nodales no resueltos, lo que mantiene activa la presión en las calles.
Fuente: TN (Todo Noticias)
Crédito de fotografía: Agustina Ribó / TN | Reuters | X @SPettovelloOK