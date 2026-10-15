En una jornada decisiva para el juicio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, el abogado Fernando Burlando ratificó categóricamente la postura de la querella que representa a Dalma y Gianinna Maradona, al aseverar durante sus alegatos finales que el astro del fútbol mundial fue víctima de un homicidio derivado de una flagrante e intencionada negligencia médica.

Dirigiéndose a los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, el letrado sostuvo que el tribunal enfrenta una «cita con la historia» para sancionar penalmente las graves omisiones cometidas durante la internación domiciliaria en el country de Tigre, tras la intervención quirúrgica por un hematoma subdural realizada en noviembre de 2020. Durante su exposición, Burlando subrayó que el cuadro de deterioro físico de Maradona era evidente y previsible, y remarcó que existió un desprecio total por la vida del paciente por parte del equipo de salud a cargo.

La representación querellante acompañó la acusación fiscal formulada contra los profesionales imputados, señalando responsabilidades bajo las figuras de homicidio simple con dolo eventual para los principales profesionales —encabezados por el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini—, y de homicidio culposo para los integrantes del cuerpo de enfermería y coordinación asistencial. Asimismo, la querella desistió de elevar cargos contra el médico clínico Pedro Di Spagna, solicitando su absolución formal.

El proceso legal que se desarrolla en San Isidro entra así en su tramo definitorio, a la espera de las exposiciones de las defensas técnicas solicitadas para las próximas audiencias, en las que el tribunal deberá ponderar las pruebas reunidas para dictar un fallo histórico.

Fuente: Telefe Noticias / Mi Telefe

Crédito de fotografía: Captura Telefe Noticias / Prensa Judicial