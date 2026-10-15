La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la labor conjunta de la Dirección de Industria, Comercio y Emprendedurismo junto a la Oficina de Empleo y Capacitación, dio a conocer la convocatoria abierta para una nueva entrega de la tradicional «Feria del Parque», que en esta oportunidad tendrá como eje principal la celebración del Día de la Madre.

La cita tendrá lugar este domingo 18 de octubre, entre las 11:00 y las 19:00 horas, en el predio del Parque Cabañas. La iniciativa, coordinada en forma directa con el Club de Emprendedores local, busca consolidar un espacio de visibilización y dinamización comercial para las producciones de la ciudad, al tiempo que ofrece una alternativa recreativa y cultural para el público tresarroyense.

A lo largo de la jornada, las familias que se acerquen al arbolado paseo público podrán recorrer los diversos estands de artesanos y emprendedores de la zona. Asimismo, el programa contempla la realización de un taller de arte al aire libre coordinado por el espacio «Verde Místico» y un escenario con presentaciones musicales en vivo que contará con las actuaciones de Luciano Rancini, la banda Psicosis y el cierre a cargo de La Master Band. La propuesta contará con acceso libre y gratuito.