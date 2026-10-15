La Municipalidad de Tres Arroyos, a través del Área de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, puso en marcha la conformación del Registro Único de espacios, instituciones, organizaciones y programas que desarrollan acciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes en el partido.

El propósito central de la medida es trazar un mapa integral de los recursos comunitarios y territoriales disponibles, favoreciendo la articulación interinstitucional entre los actores que trabajan en la promoción y salvaguarda de los derechos de la infancia y juventud. La convocatoria abarca tanto a instituciones educativas y de salud como a clubes, bibliotecas, centros culturales, entidades religiosas, organizaciones de la sociedad civil, dispositivos públicos y emprendimientos del sector privado.

Desde el área organizadora informaron que la recepción de datos para integrar el padrón oficial se canalizará de forma digital mediante un formulario web abierto a la comunidad, disponible hasta el próximo 30 de noviembre. Asimismo, las dudas o consultas operativas vinculadas a la inscripción se canalizarán a través de la cuenta oficial de Instagram del área (@areadeninezyadolescencia).