En el marco de la planificación estratégica para el ciclo lectivo 2027, el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) oficializó una alianza académica con la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El acuerdo contempla la incorporación de una variada nómina de propuestas formativas impartidas 100% en modalidad a distancia, orientadas al desarrollo profesional y la actualización científica de la comunidad local y regional.

La oferta acordada abarca distintos niveles de titulación superior. En el segmento de Ciclos de Complementación Curricular (CCC), dirigidos a egresados terciarios que aspiran al título universitario, destacan las licenciaturas en Educación Inicial, Educación Especial, Artes, Comunicación Audiovisual y diversas áreas de la enseñanza (Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Exactas), además del Profesorado Universitario. Asimismo, en el plano del posgrado, el catálogo contempla maestrías en Periodismo Narrativo, Neuropsicología Infantil, Educación y Literatura, como así también especializaciones en Psicopedagogía e Intervenciones Pedagógicas en Contextos de Privación de Libertad.

El trayecto formativo se completa con diplomaturas y cursos de actualización profesional abocados a temáticas de marcada demanda social y educativa, entre las que sobresalen la Educación Sexual Integral (ESI), la Oratoria y Storytelling, la Gestión Ambiental y el Acompañamiento Terapéutico en la Niñez y Adolescencia. Un aspecto nodal del convenio establece que aquellos estudiantes que gestionen su matriculación a través de CRESTA accederán a un beneficio exclusivo de un 15% de bonificación tanto en la matrícula como en las cuotas mensuales.

Las autoridades de la institución informaron que el registro para los interesados en conocer requisitos, aranceles y fechas de apertura ya se encuentra habilitado mediante formulario digital, mientras que la oferta académica global puede consultarse en la plataforma oficial del centro universitario tresarroyense.