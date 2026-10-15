Un hallazgo fortuito durante las tareas de orden en el depósito de la Biblioteca Popular de los Ingenieros terminó convirtiéndose en el germen de una vibrante comedia teatral. Al revisar los antiguos libros de actas de la década de 1930, Berta Villanueva descubrió registros minuciosos de los intensos debates que mantenían anarquistas, socialistas, comunistas y radicales en aquellos años. Más allá de las diferencias ideológicas, todos compartían una preocupación común que sigue vigente casi un siglo después: las dificultades de los espacios culturales para afrontar el alquiler, los servicios y las deudas del mes.

A partir de este contexto real, Villanueva construyó una dramaturgia de ficción que sigue a un variado grupo de vecinos —un panadero, un peluquero y la encargada de cuentas del pueblo— unidos por la pasión del teatro vocacional. La trama se complica cuando, en su intento por organizar una velada filodramática que les permita juntar dinero para cubrir los gastos pendientes, la fecha coincide inesperadamente con la función que Carlos Gardel brindará en el cine americano.

Bajo la dirección de Roberto «Nino» Doladé y la asistencia general de Alfonso Ruiz, la propuesta cobra vida gracias a un numeroso elenco integrado por actores de distintas agrupaciones locales, entre ellos Emilia Muzis. Tras una exitosa temporada previa en La Casona, la producción mudó sus presentaciones a la propia Biblioteca Popular de los Ingenieros, ubicada en Bolívar 132. La próxima función tendrá lugar este sábado a las 21:00 horas, con entradas generales a un valor de 15.000 pesos que pueden reservarse comunicándose al 2983-469858.