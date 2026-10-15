Belén Iardino y Luciano Saltapé trabajan en la organización del primer Encuentro de Atletismo de Tres Arroyos, una iniciativa que se desarrollará el próximo 31 de octubre, desde las 14 horas, en la pista del Polideportivo Municipal. La actividad buscará promover el atletismo en sus distintas disciplinas, convocar a niños y jóvenes y generar un espacio de encuentro para deportistas locales y de la región.

En diálogo con Radio 3 Continental, Iardino brindó detalles de la propuesta y destacó que la intención es que esta primera experiencia pueda consolidarse en el tiempo. “Queremos que sea un encuentro para ya después, si Dios quiere y sale todo bien, dejarlo permanente para que se haga todos los años”, expresó.

El encuentro no estará limitado a las carreras, sino que incluirá diferentes pruebas propias del atletismo, como salto en largo, lanzamiento de jabalina y relevos, entre otras actividades que se desarrollarán en la pista del Polideportivo.

Iardino explicó que la idea surgió de una charla con Luciano Saltapé, quien este año comenzó a trabajar con un grupo de chicos en el Colegio Holandés. Por su parte, ella lleva adelante el espacio de mini atletismo en el Polideportivo.

“Un día charlando salió la idea de poder hacer algo así, le dije que sí, que contara conmigo y lo estamos llevando a cabo”, contó.

La propuesta apunta especialmente a los más pequeños, para que puedan entrenar y prepararse con un objetivo concreto, además de conocer y experimentar las distintas disciplinas que ofrece el atletismo.

La actividad comenzará a las 14 horas del sábado 31 de octubre. Para participar, las inscripciones se recibirán el viernes previo, de 16 a 18, y el mismo sábado, de 12 a 14, en el Polideportivo.

Además de las pruebas destinadas a los chicos, habrá una carrera abierta de 1.000 metros, pensada también para quienes practican running y quieran sumarse a la jornada. Según indicó Iardino, la inscripción tendrá un costo de 5.000 pesos y se entregarán medallas a todos los participantes.

La convocatoria no se limitará a Tres Arroyos. La organizadora señaló que ya recibió consultas de chicos de Laprida y Punta Alta, con la expectativa de que el encuentro tenga alcance regional.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es ampliar la participación y llegar a chicos que quizás todavía no tuvieron la oportunidad de acercarse a esta disciplina.

“También nos gustaría que se acerquen los chicos de los barrios, porque por ahí son nenes que no vemos y hay muchos talentos”, sostuvo Iardino, quien manifestó su interés en encontrar alternativas para facilitar la participación de aquellos niños que necesiten ayuda para llegar al Polideportivo.

En ese sentido, destacó que en su espacio de mini atletismo ya observa chicos con condiciones para distintas pruebas, especialmente en salto en largo.

La deportista también consideró que el atletismo viene ganando cada vez más atención, tanto por el crecimiento del running como por la posibilidad de conocer y practicar otras disciplinas.

El primer Encuentro de Atletismo buscará combinar la competencia, la formación y la integración, con el propósito de despertar nuevas vocaciones deportivas y ofrecerles a los chicos la posibilidad de descubrir sus capacidades.

Finalmente, Iardino invitó a las familias y a todos los interesados a acercarse al Polideportivo y acompañar la actividad. Tanto ella como Luciano Saltapé difundirán información a través de sus redes sociales para quienes deseen realizar consultas.

La expectativa está puesta en que esta primera edición sea el comienzo de una propuesta que pueda repetirse cada año y contribuya al crecimiento del atletismo en Tres Arroyos.