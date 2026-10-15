Desde SUTEBA Tres Arroyos convocaron a la comunidad a participar de una marcha en defensa de la educación pública y de las universidades públicas y gratuitas. La concentración fue anunciada para las 17 horas en la Plaza San Martín, en el marco de una jornada de reclamo del sector educativo.

En diálogo con Radio 3 Continental, Gabriela Irigoin, referente de SUTEBA en Tres Arroyos, explicó los motivos de la convocatoria y destacó la importancia de que la comunidad acompañe el reclamo.

“Convocamos a toda la comunidad de Tres Arroyos porque todos vamos a la escuela, todos defendemos la escuela pública”, expresó.

Irigoin señaló que la medida de fuerza docente alcanzó, según los datos brindados por el gremio, un 90% de acatamiento en Tres Arroyos.

Entre los principales reclamos, mencionó la necesidad de contar con un presupuesto educativo que respete la legislación vigente en materia de financiamiento. También exigió la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y mayores recursos para distintas áreas del sistema educativo.

“Le decimos no al ajuste, que nos devuelvan el FONID y que haya presupuesto para infraestructura, para comedores escolares, para la educación técnica y para la formación docente”, sostuvo.

Otro de los puntos señalados por la representante sindical fue la defensa del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo responsable del sistema previsional bonaerense.

En ese sentido, Irigoin remarcó la postura del gremio frente a cualquier modificación que pueda afectar el régimen jubilatorio de los trabajadores estatales.

“El IPS no se toca, para que sigamos teniendo la jubilación por la que luchamos tanto tiempo”, manifestó.

La convocatoria de SUTEBA tuvo como objetivo reunir a docentes, estudiantes, familias y vecinos para expresar el respaldo a la educación pública, el financiamiento del sistema educativo y la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación.