Dar el paso hacia la primera exposición pública implica un ejercicio de introspección y valentía artística. Ese camino es el que transita por estos días Piero D’Annunzio, quien tras retomar con constancia la práctica del dibujo durante el último año y medio, se prepara para presentar formalmente su obra. La cita será este viernes a las 20:00 horas en la Sala Mayor del Museo Mulazzi, un espacio donde el autor expondrá piezas centradas principalmente en la técnica del grafito, aplicadas de manera directa sobre soportes vírgenes de fábrica que otorgan una impronta única a cada trabajo. Lejos de limitarse a una exhibición tradicional, la apertura fue pensada como un punto de encuentro cultural y familiar: contará con la musicalización en vivo a cargo del músico Pato Méndez, opciones gastronómicas junto a amigos y un rincón creativo destinado especialmente a los más chicos, provisto de lápices y materiales para que puedan dibujar y colorear con comodidad. La propuesta también incorpora una fuerte revalorización de la memoria y la identidad a través de retratos de rostros nativos del territorio americano. Con la expectativa lógica del debut y el acompañamiento constante de Bruno, coordinador del museo, D’Annunzio invita a toda la comunidad a sumarse a esta celebración del arte local, abierta tanto para entendidos en la materia como para quienes deseen disfrutar de un grato momento cultural.