Este sábado 17 de octubre, de 19:00 a 21:00 horas, el Centro Cultural Estación abrirá sus puertas para recibir a «Sinapsis», el festival publicitario organizado por los estudiantes avanzados de la carrera. Con acceso libre y gratuito, la propuesta busca sumergir al público en el proceso del pensamiento publicitario mediante diferentes áreas y temáticas interactivas.

Milagros Godoy, integrante de la camada de 11 alumnos que se egresará este año, visitó los estudios de la radio para brindar detalles de la jornada. «El nombre proviene del proceso neuronal que ocurre cuando dos neuronas se conectan y forman un pensamiento, que es básicamente lo que el publicista hace todo el tiempo. Por eso dividimos el evento en dos sectores principales: la racionalidad, enfocada en lo metódico, y la creatividad, donde se explota al máximo el potencial», explicó.

Durante la entrevista, se abordó la irrupción de las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito del diseño y la comunicación visual. Al respecto, la estudiante remarcó la importancia de utilizar la tecnología como un complemento técnico —al igual que Photoshop o Illustrator— sin perder el valor diferencial del profesional.

«Es importante revalorizar el trabajo que tiene el publicista, que es a lo que apuntamos con este festival. Las publicidades hechas 100% con IA terminan siendo genéricas o todas iguales en su gráfica y textos. Si un comercio tiene el capital para invertir, la recomendación es trabajar con diseñadores y publicistas para marcar realmente la diferencia», aconsejó.