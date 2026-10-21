Con una nutrida representación que supera el centenar de participantes, la delegación de Tres Arroyos despliega una intensa actividad en la fase final de los Juegos Bonaerenses. La comitiva local, integrada por más de 130 representantes en diversas ramas deportivas y expresiones culturales, viene protagonizando extensas jornadas de competencia con resultados altamente positivos y la obtención de los primeros logros oficiales para el distrito.

La disciplina de taekwondo fue la encargada de abrir el medallero tresarroyense de la mano de Bianca Maceiro, en la categoría lucha hasta 45 kg, y Leonel Miolo, en lucha hasta 60 kg, quienes alcanzaron el podio tras superar exigentes llaves eliminatorias. Ambos deportistas se desempeñan bajo la tutela técnica de la entrenadora Karina Arana, quien encabeza la coordinación del equipo durante el desarrollo de esta instancia definitoria.

La agenda de compromisos incluyó además una amplia presencia en deportes colectivos e individuales, con participaciones en fútbol masculino y femenino PCD, básquet 3×3 en ambas ramas, atletismo, ajedrez, tenis de mesa, patín, newcom, taba, truco y lotería. En el plano cultural, la representación del municipio se hizo presente en las categorías de solista vocal para adultos mayores, sumado a los talleres interdisciplinarios de literatura, videominuto y fotografía adaptada para PCD.

Las competencias continúan su curso previsto en las distintas sedes del certamen, donde la comitiva municipal busca consolidar su desempeño tanto en el aspecto competitivo como en el intercambio formativo y social que promueve el evento provincial.