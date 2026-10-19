Luego de una destacada actuación en el torneo Provincial, Gustavo conversó sobre el rendimiento del equipo y el andar de la competencia. Con la satisfacción de haber alzado el título, señaló que el conjunto fue de menor a mayor hasta consolidarse con una victoria justa en la final.

Al ser consultado sobre el nivel del torneo, destacó que este mejora año tras año. En particular, describió a la zona Norte como muy dura y pareja, una paridad que también se reflejó en los cruces interzonales entre los equipos del Sur y del Norte, valorando positivamente la existencia de este tipo de competencia.

Asimismo, Gustavo hizo hincapié en la evolución general de la disciplina a nivel nacional: «Sí, se viene trabajando bien, cada vez va subiendo el nivel, hay más chicas compitiendo». No obstante, remarcó que todavía queda camino por recorrer y es necesario «seguir laburando» para ganar terreno frente al básquet masculino, especialmente en lo que respecta a horarios y espacios físicos.

Para lograrlo, enfatizó la necesidad de otorgarle mucha más importancia al deporte femenino, un aspecto respaldado por el público: «Porque además la gente acompaña y eso es importante también».

Por último, el campeón se refirió al plano organizativo del certamen y destacó la comodidad del hospedaje, la atención recibida y la correcta preparación en cuanto a comidas y logística durante los días de competencia, manifestando su agradecimiento hacia los organizadores.