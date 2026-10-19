El Campeonato Provincial de Selecciones U17 femenino llegó a su fin este domingo en el estadio Griyo-Goizueta del Club Argentino Junior de Tres Arroyos, donde Bahía Blanca se consagró campeón tras superar ampliamente a la selección local por 93 a 37 en el encuentro decisivo.

El certamen se disputó íntegramente en el escenario de Argentino Junior y fue organizado por la Asociación Tresarroyense de Básquetbol. La jornada final definió las posiciones del campeonato, con Bahía Blanca en lo más alto del podio y Tres Arroyos como subcampeón.

Para llegar a la final, el seleccionado tresarroyense protagonizó una gran semifinal frente a Junín, al que derrotó por 77 a 74 en un partido muy disputado. En ese encuentro se destacó Pilar Aymonino, quien convirtió 20 puntos y fue una de las principales figuras del conjunto local.

Por su parte, Bahía Blanca había alcanzado la definición luego de vencer a Chivilcoy por 61 a 51. En la final, el equipo bahiense mostró una amplia superioridad y se quedó con el título provincial.

En el partido decisivo, Pilar Aymonino y Jazmín Bianco fueron las máximas anotadoras de Tres Arroyos, con 12 puntos cada una. En el conjunto campeón sobresalieron Isabela Roldán y otras jugadoras que tuvieron actuaciones destacadas a lo largo del encuentro.

La jornada del domingo comenzó con el partido por el tercer puesto, en el que Junín derrotó a Chivilcoy por 81 a 60 y se quedó con el último lugar del podio. En tanto, Necochea obtuvo la quinta posición al vencer a La Plata por 75 a 64.

De esta manera, el Provincial U17 femenino concluyó con Bahía Blanca campeón, Tres Arroyos subcampeón, Junín tercero, Chivilcoy cuarto, Necochea quinto y La Plata sexto.

Más allá de la diferencia registrada en la final, la selección de Tres Arroyos cerró su participación con un valioso segundo puesto y una victoria ajustada en semifinales que le permitió acceder al partido decisivo ante su público.

FEDERACIÓN BONAERENSE DE BASQUETBOL

PROVINCIAL U17 FEMENINO – TRES ARROYOS 2026

Cancha: ARGENTINO JR.

DOOMINGO 18/10/2026

BAHIA BLANCA CAMPEÓN!!!! TRES ARROYOS AL PODIO!!!!

FINAL

TRES ARROYOS (37) – BAHIA BLANCA (93)

Goleadoras: P.Aymonino y J.Bianco (TA) 12, I.Roldan, I.Larradolo y I.Sorsini (BB) 15 puntos.

3° PUESTO

JUNIN (81) – CHIVILCOY (60)

Goleadoras: S.Bertonazzi (J) 22, A.Puntieri (CH) 20 puntos.

Posiciones finales:

1) BAHIA BLANCA

2) TRES ARROYOS

3) JUNIN

4) CHIVILCOY

5) NECOCHEA

6) LA PLATA