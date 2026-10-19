La fecha 21 del fútbol femenino de la Liga Regional dejó triunfos de los principales protagonistas y confirmó que Huracán se aseguró el primer puesto de la fase regular, cuando todavía resta una jornada para completar esta etapa del campeonato.

El Globo venció 3 a 0 a El Nacional, con dos goles de Ayelén Rodríguez, uno de ellos de penal, y otro de Pilar Santarena. Con este resultado llegó a los 57 puntos y se volvió inalcanzable para sus perseguidores.

Detrás del líder, Independencia y Colegiales mantienen una intensa disputa por el segundo lugar. Independencia goleó 4 a 0 a Olimpo, con dos tantos de Celeste Baldovino y dos de Romina Colantonio, y alcanzó las 53 unidades. Colegiales, por su parte, derrotó 4 a 2 a Villa del Parque y quedó tercero con 52 puntos.

En el encuentro del sábado, Agrario consiguió una ajustada victoria por 1 a 0 ante Juan E. Barra, gracias al gol de Jazmín De La Torre. Además, Argentino superó 2 a 0 a Huracán Ciclista, con conquistas de Camila Duarte y Nayla Villalba.

El domingo, Garmense venció 3 a 0 a Central, con un doblete de Jazmín Tirone y un gol en contra. Colegiales se impuso 4 a 2 ante Villa del Parque, con tantos de Jazmín Gilbert, Cristina González, Magali González y Laura García; Camila Elicheri y María José Elicheri marcaron para el conjunto villense. Por último, Independencia goleó a Olimpo y Huracán cerró la jornada con su triunfo frente a El Nacional.

Tras la última fecha de la fase regular, los seis primeros equipos disputarán la Copa de Oro, mientras que los seis restantes jugarán la Copa de Plata. De esta manera, el campeonato ingresará en una nueva instancia, con dos competencias que definirán los objetivos de cada grupo.

En la tabla de posiciones, Huracán suma 57 puntos, Independencia tiene 53 y Colegiales 52. Garmense y Argentino comparten el cuarto lugar con 43 unidades, aunque el conjunto de De la Garma cuenta con una mejor diferencia de gol: +40 contra +30.

En la lucha por ser la máxima goleadora, Romina Colantonio, de Independencia, lidera con 23 tantos, seguida por Rocío Mansilla, de El Nacional, con 21. Magali González, de Colegiales, ocupa el tercer puesto con 20 conquistas.

Resultados

Fecha 21

AGRARIO 1 vs 0 JUAN E BARRA

ARGENTINO 2 vs 0 CICLISTA

VILLA 2 vs 4 COLEGIALES

HURACAN 3 vs 0 EL NACIONAL

INDEPENDENCIA 4 vs 0 OLIMPO

CENTRAL 0 vs 3 GARMENSE

Posiciones

HURACAN 57

INDEPENDENCIA 53

COLEGIALES 52

GARMENSE 43

ARGENTINO 43

EL NACIONAL 34

VILLA 27

CENTRAL 19

CICLISTA 10

OLIMPO 9

AGRARIO 7

JUAN E BARRA 5

Próxima fecha

Fecha 22

GARMENSE vs INDEPENDENCIA

OLIMPO vs HURACAN

EL NACIONAL vs VILLA

COLEGIALES vs ARGENTINO

CICLISTA vs AGRARIO

JUAN E BARRA vs CENTRAL