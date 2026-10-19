Iru vivió el subcampeonato provincial con una mezcla de alegría, emoción y tristeza. La reciente pérdida de Pili estuvo presente durante la competencia, en un torneo que, según expresó, también estuvo dedicado a su memoria.

“Son muchas emociones encontradas”, manifestó la jugadora, quien también reconoció el desgaste físico acumulado durante los partidos. En ese sentido, destacó la fortaleza de Bahía Blanca, a la que definió como una selección muy poderosa.

Uno de los momentos más destacados del campeonato fue la remontada frente a Junín. El equipo llegó a estar 11 puntos abajo y logró revertir el resultado para imponerse por tres, en un desenlace que Iru calificó como épico.

“En dos minutos básicamente hicimos historia. Perdíamos por 11, lo ganamos por 3, una locura”, recordó sobre un partido que quedó entre las emociones más fuertes del torneo.

La jugadora también agradeció el acompañamiento del público, que se acercó a alentar al equipo en condición de local. “Agradezco a toda la gente que vino, porque lo hicimos nosotros básicamente, la gente vino acá, somos locales”, señaló.

Finalmente, Iru valoró el compañerismo y la posibilidad de disputar el certamen en la cancha de su club. El provincial marcó además el cierre de su etapa en la selección, después de cuatro años de participación. En ese contexto, agradeció especialmente a Raúl por la oportunidad y por haberla acompañado durante ese recorrido.