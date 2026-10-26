La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Industria, Comercio y Emprendedurismo, invita a toda la comunidad a sumarse a una jornada especial de recreación y entretenimiento con motivo de la celebración del «Recorrido Espeluznante Tresa», programado para el próximo sábado 31 de octubre.

La iniciativa, que ha mostrado un continuo crecimiento y convoca año a año a cientos de familias del distrito, contará en esta oportunidad con la articulación de la Secretaría de Seguridad. De esta manera, se desplegará un operativo preventivo y de ordenamiento vehicular en el sector comercial para garantizar el desarrollo fluido y seguro de la actividad tanto para los asistentes como para los locales del centro.

La propuesta se pondrá en marcha a partir de las 16:30 horas y contempla un itinerario estructurado en cuatro postas temáticas:

16:30 hs – Primera Posta: Ibiza (Chacabuco 256)

17:15 hs – Segunda Posta: El Colo 25 (Colón 268)

18:00 hs – Tercera Posta: El Punto (Av. Moreno 215)

18:45 hs – Cuarta Posta: La Librería (Av. Moreno 248)

Durante la tarde, el público podrá disfrutar de atracciones que incluirán pintura artística, maquillaje temático, peinados, puntos fotográficos, inflables, espectáculos de música en vivo y sorpresas. Asimismo, diversos establecimientos gastronómicos y comercios adheridos —entre los que se encuentran Hiper Kiosco El Punto, Ibiza, Maxi Kiosco El Colo, Mr. Dog, Los Talibanes Del Food, Boomerang y La Librería Bar de Cócteles— acompañarán la jornada con ofertas exclusivas y ambientación alusiva.