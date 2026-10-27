Se llevó a cabo la primera reunión del Consejo Consultivo de Adultos Mayores, un espacio institucional de diálogo y articulación diseñado para abordar de manera integral las necesidades y la calidad de vida de las personas mayores en todo el partido.

Durante el desarrollo de la jornada, los asistentes debatieron sobre ejes prioritarios para la comunidad, entre los que se destacaron el fortalecimiento de la vida social e institucional de los centros de jubilados, la seguridad alimentaria y las estrategias para garantizar el acceso a los alimentos. Asimismo, se analizaron los desafíos cotidianos vinculados a la brecha digital y el uso de nuevas tecnologías, y se difundieron las herramientas de prevención del programa Ojos en Alerta.

El encuentro contó con una amplia representación institucional y comunitaria. Estuvieron presentes la secretaria de Salud, Dra. Mercedes Moreno; integrantes del área municipal de Adultos Mayores; la coordinadora de CRESTA; y representantes de residencias de larga estadía municipales junto al Hogar El Atardecer. También formaron parte de las mesas de trabajo concejales de la Comisión de Familia, miembros de las comisiones de adultos mayores de los sindicatos Municipal y de Comercio, el coordinador local de PAMI, y delegados del Centro de Jubilados de Claromecó, el Centro de Jubilados de Reta y el Centro de Día de Cascallares.

La puesta en marcha de este consejo fortalece las dinámicas de participación ciudadana y habilita un canal de trabajo coordinado entre la administración pública y las organizaciones intermedias, con el objetivo de transformar las inquietudes planteadas en políticas concretas para el sector.