El Club Cazadores de Tres Arroyos presentó una nueva edición de Las 24 Horas de la Corvina Negra, el tradicional concurso de pesca que convoca cada año a miles de aficionados y que representa uno de los acontecimientos deportivos y turísticos más importantes de la región.

En el marco del lanzamiento, Horacio Pesalaccia, integrante de la Comisión Directiva de la institución, expresó su satisfacción por el trabajo realizado y se refirió a las expectativas de cara a una nueva convocatoria.

“Estos eventos siempre te ponen contento”, manifestó, aunque reconoció que organizar un concurso de semejante magnitud también implica una gran responsabilidad. En ese sentido, destacó la importancia de sostener una propuesta que año tras año cuenta con el acompañamiento de los pescadores.

Uno de los aspectos destacados de esta edición será la cantidad de automóviles que se pondrán en juego. Según explicó Pesalaccia, serán ocho los vehículos que formarán parte de los premios, cinco vinculados al mérito deportivo de los pescadores y otros tres destinados a quienes participan del concurso.

Entre estos últimos se encuentra un Toyota Yaris Cross, una incorporación que la organización espera que contribuya a incentivar la participación.

Pesalaccia explicó que la decisión también busca reconocer a quienes acompañan el evento más allá de los resultados deportivos.

“El que no pescó termina el concurso y se va con una alegría”, señaló, al describir el espíritu de una competencia en la que muchos participantes mantienen la ilusión hasta el último momento, incluso cuando no logran obtener una pieza.

Además, remarcó que la inscripción constituye una manera de colaborar con el club, por lo que la institución busca retribuir ese acompañamiento mediante premios que alcancen a un mayor número de participantes.

Otro de los puntos abordados durante la presentación fue el valor de la inscripción, que para esta edición será de 220.000 pesos.

El dirigente reconoció que participar de un concurso de 24 horas implica un gasto importante para los pescadores, que deben contemplar no solamente el costo de anotarse, sino también la alimentación, la vestimenta y los elementos necesarios para afrontar una jornada extensa.

“Tratamos nosotros, desde nuestra posición, de abaratar todo lo que más podemos la inscripción para que la gente no deje de venir”, explicó.

En cuanto al calendario, las inscripciones comenzarán el 1 de diciembre, mientras que el plazo para acceder al valor anticipado vencerá el día 7, de acuerdo con lo informado durante la entrevista.

Asimismo, Pesalaccia recordó que desde el año pasado se implementó un sistema que permite agilizar el trámite mediante el escaneo del documento de identidad. Por ese motivo, recomendó que quienes se inscriban en las casas de pesca habilitadas concurran con el DNI, tanto en formato físico como digital.

De cara a una nueva edición, Pesalaccia puso el acento en el vínculo histórico entre el club y quienes participan del concurso.

“El pescador nunca nos da la espalda”, afirmó, al expresar su confianza en que la convocatoria volverá a contar con un importante acompañamiento.

El integrante de la Comisión Directiva sostuvo que la institución trabaja para que los participantes se lleven una experiencia positiva y para que el certamen se desarrolle de la mejor manera posible.

“Nos debemos a ellos”, expresó, al destacar el compromiso de la organización con los pescadores y con el crecimiento de una competencia que forma parte de la identidad deportiva y turística de Tres Arroyos y de toda la región.

Con una propuesta que combina la competencia, importantes premios y una tradición profundamente arraigada, Las 24 Horas de la Corvina Negra se prepara para una nueva edición con el desafío de mantener el acompañamiento de los pescadores y renovar el atractivo de uno de los concursos más emblemáticos del calendario nacional de pesca deportiva.