El Club Cazadores de Tres Arroyos realizó una conferencia de prensa para presentar oficialmente la 65ª edición de Las 24 Horas de la Corvina Negra, que se disputará el sábado 13 y domingo 14 de febrero de 2027 y volverá a reunir a pescadores de distintos puntos del país en las playas de la región.

Durante el encuentro hablaron Valerio Vassolo, presidente de la institución; Eduardo Uzcudun, propietario del concesionario Toyota; y Facundo Liébana, director de Deportes, quienes destacaron la trayectoria del concurso, su importancia para la comunidad y el impacto deportivo, turístico y económico que genera en la zona.

La principal novedad anunciada fue la incorporación de un vehículo más a la lista de premios, con lo que serán ocho los automóviles 0 km que estarán en juego. Se trata de un Toyota Yaris Cross, que será sorteado entre todos los inscriptos.

La edición 65 tendrá una importante propuesta de premios para los participantes.

En el concurso de corvina, el primer premio será una Toyota Hilux 4×4, mientras que el segundo puesto recibirá una Toyota Hilux 4×2 y el tercero, un Toyota Yaris de cinco puertas. Además, habrá premios hasta el puesto 50 de la clasificación.

También se mantendrán las categorías especiales y los sorteos tradicionales. Entre ellos, se destacan el premio a la corvina rubia o dorada de mayor peso, que tendrá como recompensa otro Toyota Yaris de cinco puertas, y el correspondiente a la pieza de mayor peso en la categoría variada.

A esto se sumarán los sorteos entre los participantes y entre quienes se inscriban de manera anticipada.

Como novedad especial por esta edición, el Toyota Yaris Cross 0 km se sorteará entre todos los inscriptos, ampliando las posibilidades de llevarse un vehículo más allá del resultado deportivo.

La organización informó que las inscripciones se habilitarán el 1 de diciembre de 2026 y podrán realizarse en los puntos de venta habituales y a través de la página oficial del concurso.

El valor para los no socios mayores será de $220.000, mientras que los socios del Club Cazadores, los socios del Automóvil Club Argentino, las damas y los menores de hasta 12 años abonarán $200.000.

El cierre de la inscripción anticipada será el 7 de febrero de 2027.

Para agilizar el trámite, desde la institución recomendaron concurrir con el DNI físico o digital. Además, se mantendrán distintas alternativas de pago, entre ellas efectivo, tarjetas y billeteras virtuales.

Durante la conferencia, Eduardo Uzcudun expresó su satisfacción por acompañar al Club Cazadores en una nueva edición de un acontecimiento con 65 años de historia.

El empresario destacó el valor de formar parte de una competencia que trasciende lo estrictamente deportivo y que contribuye al movimiento económico de Tres Arroyos y las localidades costeras.

En la misma línea, Facundo Liébana transmitió el acompañamiento del municipio y resaltó la importancia de Las 24 Horas de la Corvina Negra como motor turístico y económico para las playas del distrito.

Además, puso el acento en el cuidado del ambiente y convocó a los pescadores y visitantes a colaborar con la limpieza de las playas, dejando los espacios en las mismas condiciones en que los encontraron.

La 65ª edición llegará en un momento significativo para el Club Cazadores, que continúa sosteniendo uno de los concursos de pesca más convocantes del país.

Con la incorporación de un octavo automóvil, una amplia lista de premios y una nueva convocatoria prevista para febrero, la institución apuesta a mantener el interés de los pescadores y a renovar el atractivo de una competencia que forma parte de la identidad deportiva y turística de la región.

La cita será el 13 y 14 de febrero de 2027, cuando miles de participantes volverán a encontrarse frente al mar para vivir una nueva edición de Las 24 Horas de la Corvina Negra.