En diálogo con Radio 3 Continental, la concejal Rocío Fernández (Movimiento Vecinal) se refirió a las resoluciones tomadas en la reciente sesión del Concejo Deliberante de Tres Arroyos, donde diversos proyectos de comunicación e informes impulsados por bloques opositores resultaron rechazados por no alcanzar la mayoría de votos necesaria.

La llegada de Uber y la regulación del servicio

Uno de los puntos centrales abordados fue el pedido de informe impulsado por su bloque sobre el desembarco y funcionamiento de la plataforma digital Uber en el distrito. Aunque la iniciativa fue rechazada por la mayoría oficialista, Fernández aclaró que continuarán canalizando sus inquietudes en la Comisión de Legislación a partir de un proyecto de ordenanza presentado para regular el sector.

«Nos parece fantástico sumar alternativas en esta era digitalizada, pero debe hacerse dentro de un marco de reglas claras», sostuvo la concejal. Entre las principales dudas que el vecinalismo busca esclarecer dentro del debate legislativo se destacan:

Requisitos y seguridad: Exigencias técnicas para los vehículos, documentación del conductor, pólizas de seguro necesarias y controles aplicables.

Exigencias técnicas para los vehículos, documentación del conductor, pólizas de seguro necesarias y controles aplicables. Fiscalización y sanciones: Autoridad de aplicación, esquemas tributarios y régimen sancionatorio en caso de incumplimientos.

Autoridad de aplicación, esquemas tributarios y régimen sancionatorio en caso de incumplimientos. Articulación con los remises: Cómo se integrará a los prestadores locales del servicio tradicional para evitar que queden excluidos, entendiendo por experiencias en otros municipios que los remiseros pueden sumarse a la aplicación.

Inquietudes por la interrupción de los vuelos comerciales

En relación con la conectividad aérea de la ciudad, la concejal se refirió al proyecto rechazado sobre la suspensión de los servicios de la empresa Humming Airways.

Fernández fundamentó que el planteo no apuntaba al ámbito estrictamente privado de la firma, sino a la responsabilidad del Estado (a través de la Secretaría de Transporte) para exigir explicaciones sobre el cese de las operaciones. Recordó que el servicio lleva meses interrumpido por fallas en una aeronave que no fue sustituida, sin garantizar soluciones alternativas a los pasajeros ni precisar una fecha clara para su restablecimiento.

El trabajo de la oposición y el eco en la comunidad

Consultada sobre la habitualidad con la que se rechazan proyectos presentados por distintas fuerzas políticas (como las solicitudes sobre montos de planes sociales y barrido en la vía pública), la edil remarcó la importancia de insistir con los reclamos sociales.

«Lo que planteamos en esos proyectos son demandas o interrogantes de la sociedad; no es una cuestión personal. Nos toca ser la voz de la comunidad», expresó. Para concluir, remarcó que, aun cuando los proyectos no resulten aprobados en primera instancia, el bloque sigue reformulando y acotando los pedidos de informe —tal como ocurrió recientemente con el tema de la hormigonera municipal— para asegurar respuestas concretas a los vecinos.