En el marco de un plan de equipamiento y fortalecimiento edilicio, se concretó la entrega de nuevo mobiliario a cuatro instituciones educativas del partido de Tres Arroyos. La iniciativa fue posible gracias a un trabajo coordinado entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio y el Consejo Escolar local.

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran la Escuela Secundaria N.º 7, la Escuela Secundaria N.º 8, la Escuela Secundaria ESEA N.º 1 y el Centro Educativo Complementario (CEC) N.º 801. Con estos nuevos recursos, los establecimientos podrán responder a demandas históricas de sus comunidades y adecuar sus aulas y espacios de uso diario.

Desde el Consejo Escolar remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre las distintas esferas estatales para detectar necesidades prioritarias y optimizar la llegada de recursos a las escuelas. Según explicaron desde el organismo local, el objetivo central es brindar mejores herramientas de trabajo e higiene para estudiantes, docentes y personal auxiliar.

«Invertir en equipamiento escolar es invertir en oportunidades concretas para enseñar y aprender en un entorno digno», señalaron fuentes del organismo educativo, ratificando el compromiso de continuar con las gestiones para sumar nuevos elementos e infraestructura en todo el distrito.