Seis patinadoras de la Escuela de Patín Artístico de Villa del Parque viajarán este fin de semana a Olavarría para participar del último Regional del año organizado por la Asociación del Centro de Patín (ACP).

La competencia se desarrollará este sábado 10 y domingo 11 de octubre en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes de Olavarría y marcará el cierre del calendario regional de la temporada 2026.

En Divisional B, Villa del Parque estará representado por Lara Recouso, quien competirá en Tercera Juvenil, y Martina Parravicini, que lo hará en Promocional Cadete.

Por su parte, en Divisional C participarán Nina Recouso, en Primera de 10 años; Tiziana Tenaglia, en Segunda de 14 años; Catalina Kastli, en Quinta de 11 años; y Némesis Ferraro, en Escuela Formativa de 12 años.

La entrenadora de la escuela, Marina Schümperli, destacó la importancia de esta última presentación del año, en la que las deportistas buscarán alcanzar sus objetivos antes del cambio de categoría.

“Esta es una fecha especial, ya que se concluye la búsqueda del logro máximo en una categoría. Cada patinadora espera y busca llegar a fin de año en su máximo nivel, para luego dar comienzo a la etapa siguiente: pasar de categoría con nuevos desafíos para sortear”, expresó Schümperli.

La Escuela de Patín Artístico de Villa del Parque está a cargo de la técnica Marina Schümperli, quien cuenta con la asistencia de la también técnica Yazmín Pavese. Desde este año, la institución participa en la Asociación del Centro de Patín, que reúne a clubes de Tres Arroyos y de distintas localidades de la región.

De esta manera, las seis representantes villenses afrontarán una nueva competencia con el objetivo de cerrar la temporada con buenas actuaciones y prepararse para los desafíos de la próxima categoría.