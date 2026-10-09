El 16 de octubre vence el plazo para la inscripción anticipada, que sortea un auto Volkswagen Trend 0km. Lo recaudado se destinará al mantenimiento de la infraestructura del club.

En diálogo con Radio 3 Continetal, Marcelo Vega, presidente del Oriente Fútbol Club, se mostró expectante ante la gran repercusión que está teniendo en redes sociales y en puntos de venta la décima edición de las 6 Horas de Pesca a la Corvina Mayor de Más Peso. El certamen repartirá más de 160 millones de pesos en premios y se desarrollará en el balneario Marisol de 10:00 a 16:00 horas.

Uno de los puntos centrales del concurso es la inscripción anticipada, cuyo cierre está programado para el viernes 16 de octubre. Quienes adquieran la entrada antes de esa fecha participarán del sorteo de un Volkswagen Trend 0km color azul metalizado.

«Gracias a Dios venimos bien, se está vendiendo en buena cantidad. Hemos vendido mucha más anticipada que el año pasado para esta altura», destacó Vega, remarcando que el vehículo del sorteo anticipado es exactamente el mismo que se exhibió durante la presentación oficial de la competencia.

Por su parte, el primer premio a la Corvina Mayor de Más Peso será una camioneta Volkswagen Amarok 4×4 color gris. El valor de la inscripción general se fijó en $190.000, mientras que para socios, damas y cadetes es de $180.000. Las entradas están disponibles en casas de pesca de Tres Arroyos y en un radio de más de 400 kilómetros, incluyendo localidades como Mar del Plata, Necochea, Pinamar, Miramar, Coronel Dorrego, San Cayetano, Benito Juárez, Coronel Suárez y Pringles.