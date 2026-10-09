En diálogo con Radio 3 Continental Sol Bruno, integrante de PACMA, brindó detalles sobre las actividades que lleva adelante la institución para solventar sus gastos diarios, la realidad edilicia del refugio ante las inclemencias climáticas y los mitos en torno a la castración animal.

Feria de ropa «Especial» en la sede

Durante este viernes y la mañana del sábado, PACMA desarrolla una edición especial de su habitual feria en el local de calle Betolasa 284. Según explicó Bruno, la denominan «especial» porque ponen a la venta prendas de marcas reconocidas, impecables o incluso nuevas con etiqueta que van guardando a partir de las donaciones recibidas.

«Son prendas impecables, igual a nuevas. Por ahí un jean común en la feria cuesta 3.000 pesos, mientras que estas prendas de marcas seleccionadas pueden estar en 20.000 pesos, lo cual sigue siendo extremadamente económico en comparación con la ropa nueva», detalló Bruno. La feria continúa atendiendo este viernes por la tarde de 16:00 a 20:00 y culminará el sábado de 10:00 a 13:00 aproximadamente.

La situación en el refugio y el impacto de las lluvias

Respecto a la actualidad de las instalaciones donde albergan a los animales, Bruno señaló que actualmente alojan a unos 230 perros. La dinámica de ingresos es constante: «Hasta que sale uno, entran tres», graficó.

Asimismo, lamentó el impacto que generan las tormentas en el predio: «Con lluvia el refugio se pone muy triste. Los caniles se llenan de agua, las camas y trapitos se mojan y no se secan. La vamos remando como podemos para llegar a comprar todo lo que necesitan», indicó.

En relación con los eventos solidarios, confirmó que la tradicional bendición de mascotas —que debió postergarse el pasado martes en la Plaza San Martín debido al temporal— será reprogramada próximamente. En dicho encuentro se suelen recepcionar mantas, medicamentos, alimentos y aportes económicos para el refugio.

Tenencia responsable y el mapa de la sobrepoblación

Al ser consultada sobre la presencia de perros callejeros, la referente de PACMA diferenció la situación del centro urbano de la de los barrios periféricos: «En el centro ha bajado considerablemente la cantidad, pero si vas a los barrios fuera del radio céntrico está lleno de perros. Falta concientización sobre la tenencia responsable: el perro debe estar dentro de la propiedad y salir a pasear únicamente con correa», enfatizó.

Añadió además que semanalmente asisten a entre dos y tres animales atropellados en la vía pública cuyos tenedores no se hacen cargo de las intervenciones quirúrgicas.

Mitos y certezas sobre la castración

Un punto central de la entrevista estuvo enfocado en la importancia del control poblacional y la salud animal a través de las castraciones gratuitas que brinda el municipio. Bruno desmitificó la creencia de que las hembras deban tener una primera parición antes de ser operadas: