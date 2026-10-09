La Cámara Económica de Tres Arroyos anuncia el inminente inicio de la Misión Comercial a China, una iniciativa sin precedentes que partirá este lunes 12 de octubre y se extenderá hasta el 22 de octubre.

En tiempo récord, la institución logró coordinar el viaje a uno de los destinos protagónicos de la economía mundial, donde los participantes visitarán la prestigiosa Feria de Cantón, consolidando así un proyecto que despertó el asombro y reconocimiento del resto de las entidades de la región.

La delegación local está conformada por una comitiva heterogénea de 20 personas, que incluye a empresarios del sector agropecuario, industriales, comerciantes y estudiantes universitarios tresarroyenses de las carreras de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales.

A este grupo se sumarán 12 empresarios industriales de la provincia de Santa Fe, una sinergia estratégica que potenciará la red de contactos y abrirá las puertas a futuros negocios interregionales.

El objetivo central de esta misión internacional es tecnificar y brindar herramientas competitivas a las empresas de Tres Arroyos. La agenda comercial estará enfocada en la búsqueda de alianzas estratégicas, proveedores clave y la identificación de las últimas tendencias globales para incorporar valor agregado a las materias primas locales y optimizar los procesos de manufactura en la ciudad.

Cada vínculo comercial y aprendizaje está pensado para traducirse en inversiones y mejoras directas para el desarrollo productivo tresarroyense.

Para garantizar el éxito de la estadía, la comitiva cuenta con el asesoramiento especializado de Jahf Importadores, firma que guiará y acompañará la logística diaria del grupo. Asimismo, se brindaron capacitaciones técnicas dictadas por profesionales de Comercio Exterior sobre las dinámicas específicas de la prestigiosa Feria de Cantón y los protocolos de negociación del mercado asiático.

La Cámara llevará folletería institucional y material promocional para posicionar a Tres Arroyos como una atractiva puerta de entrada para compradores internacionales e inversores. Desde la Cámara agradecen profundamente la confianza y el apoyo de quienes se sumaron a este desafío.