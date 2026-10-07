La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Secretaría de Seguridad, informó que la «Muestra Itinerante de Especialidades Policiales» ha sido reprogramada por cuestiones climáticas. La actividad, orientada a jóvenes de entre 18 y 29 años, estaba prevista originalmente para desarrollarse en el paseo público céntrico.

La propuesta busca acercar a la comunidad y a potenciales aspirantes las distintas oportunidades de ingreso, formación académica y campos de especialización de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Entre las iniciativas programadas para la jornada se contemplan experiencias interactivas, puestos informativos, la presencia de la Superintendencia de Institutos Policiales y stands de reclutamiento.

En los próximos días, las autoridades locales comunicarán la nueva fecha de realización del evento para que los interesados puedan acercarse a conocer la oferta institucional y resolver sus dudas sobre el proceso de incorporación a la fuerza.