El Centro de Capacitación del Parque Industrial de Tres Arroyos se consolidó como escenario de formación técnica al recibir la capacitación titulada “Sistemas de Gestión ISO: la llave para abrir mercados y ser más eficientes”. El encuentro registró una destacada participación de directivos y referentes de firmas radicadas en el predio productivo, así como de diversas entidades intermedias de la ciudad y la región.

Durante el desarrollo del seminario, especialistas pertenecientes a la Academia LENOR expusieron conceptos fundamentales y metodologías prácticas vinculadas al proceso de implementación y posterior certificación de las normas ISO. La actividad permitió profundizar conocimientos en torno a la optimización de procesos internos, estándares de calidad internacional y el incremento de la competitividad comercial.

Esta propuesta formativa fue concretada mediante una alianza estratégica articulada entre la Academia LENOR, la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Tres Arroyos y la Administración del Parque Industrial. Desde la organización remarcaron que este tipo de acciones públicas y privadas ratifican el compromiso con la innovación, la mejora continua y el crecimiento económico sustentable del entramado empresarial local.