La localidad de Copetonas se encamina a conmemorar un nuevo año de historia comunitaria con la realización del acto oficial por su 114° aniversario. La celebración institucional coincidirá con la tradicional Fiesta del Mate y la Torta Frita, uno de los eventos culturales y gastronómicos más convocantes de la región.

La invitación es extendida de manera conjunta por el delegado municipal de Copetonas, Manuel Reinoso Grande, la Municipalidad de Tres Arroyos y la comisión de apoyo a la festividad popular. La cita protocolar está programada para este domingo 11 de octubre a las 11:30 horas en el escenario mayor del predio festivo, donde se reunirán autoridades, instituciones locales y vecinos de la zona.

Desde la delegación y la organización manifestaron su entusiasmo por reencontrarse con la comunidad en este emblemático aniversario, destacando la importancia de mantener vivas las tradiciones e identidad del pueblo mediante estos festejos compartidos.