El Museo Municipal José A. Mulazzi afronta la recta final de la exposición «Gráfica continua: cruces entre la historieta argentina clásica y contemporánea», una propuesta de envergadura nacional que puede visitarse con entrada libre y gratuita. La iniciativa, organizada de manera conjunta con el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y el Colectivo Gráfico Estudio Mafia, marca un hito cultural para Tres Arroyos al tratarse de la primera parada itinerante de la muestra fuera de su sede central.

La exhibición constituye un recorrido integral a través del lenguaje secuencial que superó el siglo de vida en el país. En total, el público puede apreciar piezas originales de 31 autores consagrados, 17 intervenciones artísticas y producciones en risografía firmadas por 21 dibujantes de la escena actual. Entre las firmas estelares figuran referentes de la talla de Quino, Roberto Fontanarrosa, Hugo Pratt, Maitena, Francisco Solano López, Oski, Lino Palacio y Alberto Breccia, acompañados por una selección especial del historietista tresarroyense Adolfo Bayúgar, quien repasa pasajes fundamentales de su trayectoria local e internacional.

Desde la organización resaltaron que la llegada de este acervo a la ciudad representa un logro de gestión coordinado por la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos junto a las autoridades del Museo Mulazzi. La exposición permanecerá abierta hasta el lunes 13 de octubre en los horarios habituales de la institución, ofreciendo una oportunidad única para apreciar de cerca el patrimonio gráfico y las renovadas expresiones narrativas del género.