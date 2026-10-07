El intendente municipal, Pablo Garate, encabezará este jueves una nueva jornada de cercanía e intercambio con la comunidad de Tres Arroyos. Acompañado por miembros de su gabinete y equipo de trabajo, el jefe comunal se presentará en el barrio Benito Machado con el objetivo de dialogar cara a cara con las familias del sector y profundizar un esquema de gestión participativo.

La reunión pública tendrá lugar en las instalaciones de la Asociación de Fomento del barrio, ubicada en calle 20 de Abril 1180, a partir de las 19:00 horas. Según indicaron voceros oficiales, el propósito central del encuentro radica en escuchar las solicitudes, inquietudes y proyectos propuestos por los propios vecinos para responder de manera eficiente a las demandas cotidianas de la zona.

Esta actividad se enmarca dentro del programa de recorridas territoriales que la administración municipal viene implementando en diversos distritos y barrios de la ciudad. Desde el Ejecutivo local destacaron la importancia de estas mesas de trabajo participativas para definir prioridades en materia de obras públicas, servicios y desarrollo social de manera coordinada con la comunidad.