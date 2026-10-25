La jornada electoral transcurre bajo un clima de máxima expectativa tanto a nivel regional como internacional. Tras una campaña marcada por cruces intensos, acuerdos judiciales de último momento —como el reciente pacto ante la Justicia Electoral para el levantamiento recíproco de secretos bancarios, fiscales y telefónicos— y encuestas que anticipaban un escenario de extrema paridad técnica, el gigante sudamericano define el rumbo político y económico para los próximos años.

Los colegios electorales abrirán sus puertas a lo largo y ancho del país vecino para recibir a un electorado convocado a dirimir dos modelos de país diametralmente opuestos: la continuidad del proyecto de centroizquierda encabezado por Lula o la alternativa de derecha representada por el espacio de los Bolsonaro.

Los analistas internacionales coinciden en que los márgenes son estrechos y que cada voto en los grandes centros urbanos será decisivo para inclinar la balanza en una de las elecciones más reñidas de la historia democrática brasileña. Se espera que los primeros resultados oficiales comiencen a difundirse pocas horas después del cierre de los comicios, una vez concluidos los operativos de fiscalización del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Fuente: Telefe Noticias / Cobertura internacional de agencias y medios asociados. Fotografía: Archivo institucional / Captura de cobertura electoral.