Los locales hicieron valer esa condición y comenzaron con sendos triunfos en el inicio de la Liguilla que pondrá a un equipo del ascenso en la Promoción

Alumni derrotó a Argentino por 2 a 0 marcando el debut como entrenador de Cristian Barile tras el alejamiento de fournier. El Rojito fue más que el Bichito y venció con goles de Martínez y Montenegro

En la Costa, Recreativo Claromeco se hizo fuerte y sacó chapa de candidato al golear a Cascallares por 3 a 0 con goles de Fernández, Ilzarbe y Sosa; el Rijinegro terminó con 9 jugadores tras sufrir las expulsiones de Barrionuevo e Irastorza

En De la Garma, Gamense mostró firmeza en el inicio del torneo y con goles de Formenti y Caparros cortó la buena racha de Unión que descontó con un gol de penal convertido por Urban pero no le alcanzó, fue triunfo del Verde por 2 a 1

Síntesis

ALUMNI 2 vs ARGENTINO 0

Goles: Manuel Martínez (Al), Agustin Montenegro (Al)

Incidencias: no hubo

Arbitro: Juan Bustos

GARMENSE 2 vs UNION 1

Goles: Renzo Formenti (Gse), Baltazar Caparros (Gse), Agustin Urban (U) de penal

Incidencias: Expulsado Ivo Alvarez (Gse)

Arbitro: Jose García

CLAROMECO 3 vs CASCALLARES 0

Goles: Franco Fernández (Cl), Diego Ilzarbe (Cl) Joel Sosa (Cl)

Incidencias: Expulsado Ulises Barrionuevo (Casc). Expulsado Bautista Irastorza (Casc)

Arbitro: Leonardo Carrizo

Posiciones

Zona A

ALUMNI 3

GARMENSE 3

ARGENTINO 0

Zona B

CLAROMECO 3

UNION 0

CASCALLARES 0

Próxima fecha

ARGENTINO vs GARMENSE

CASCALLARES vs ALUMNI

UNION vs CLAROMECO