Los locales hicieron valer esa condición y comenzaron con sendos triunfos en el inicio de la Liguilla que pondrá a un equipo del ascenso en la Promoción
Alumni derrotó a Argentino por 2 a 0 marcando el debut como entrenador de Cristian Barile tras el alejamiento de fournier. El Rojito fue más que el Bichito y venció con goles de Martínez y Montenegro
En la Costa, Recreativo Claromeco se hizo fuerte y sacó chapa de candidato al golear a Cascallares por 3 a 0 con goles de Fernández, Ilzarbe y Sosa; el Rijinegro terminó con 9 jugadores tras sufrir las expulsiones de Barrionuevo e Irastorza
En De la Garma, Gamense mostró firmeza en el inicio del torneo y con goles de Formenti y Caparros cortó la buena racha de Unión que descontó con un gol de penal convertido por Urban pero no le alcanzó, fue triunfo del Verde por 2 a 1
Síntesis
ALUMNI 2 vs ARGENTINO 0
Goles: Manuel Martínez (Al), Agustin Montenegro (Al)
Incidencias: no hubo
Arbitro: Juan Bustos
GARMENSE 2 vs UNION 1
Goles: Renzo Formenti (Gse), Baltazar Caparros (Gse), Agustin Urban (U) de penal
Incidencias: Expulsado Ivo Alvarez (Gse)
Arbitro: Jose García
CLAROMECO 3 vs CASCALLARES 0
Goles: Franco Fernández (Cl), Diego Ilzarbe (Cl) Joel Sosa (Cl)
Incidencias: Expulsado Ulises Barrionuevo (Casc). Expulsado Bautista Irastorza (Casc)
Arbitro: Leonardo Carrizo
Posiciones
Zona A
ALUMNI 3
GARMENSE 3
ARGENTINO 0
Zona B
CLAROMECO 3
UNION 0
CASCALLARES 0
Próxima fecha
ARGENTINO vs GARMENSE
CASCALLARES vs ALUMNI
UNION vs CLAROMECO