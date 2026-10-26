Se disputó la penúltima fecha del torneo Clausura RVD 75 Amversario y continúa el suspenso, Olimpo rescató un punto frente a Villa, el Globo no sumó con Boca y el título se definirá el próximo domingo; tampoco se confirmó el descenso y será otra definición postergada al próximo fin de semana
En el estadio Aurinegro se vivió una fiesta, pese al frio de la tarde el encuentro entre Olimpo vs Villa tuvo una gran convocatoria de público y el encuentro resultó sumamente disputado, tuvo de todo, goles, goles anulados, muchas tarjetas y el local terminó con 10
El empate fue 2 a 2, en dos ocasiones sacó ventajas el equipo del Bosque, ambos goles convertidos por Franco Gutiérrez, pero los de Amestoy lograron empatar en las dos ocasiones, Santa Cruz y Rossi los autores de los goles: Marcial Frelis terminó expulsando a Kevin Viloria que no podrá estar en la definición del torneo
En la Bombonerita, Boca se puso en ventaja rápido con un autogol de Valentino Merlo, luego pudo aumentar con un penal ejecutado por Valentin Martínez, pero el gran arquero del Globo, Marco del Rio logró atajar, Huracán fue por el empate, pero nunca pudo quebrar a Miranda y Boca ganó por 1 a 0
Huracán Ciclista trastabilló en el Romeo Vassolo y quedó sin posibilidades de pelear por el título con lo que finalizó la hegemonía del Globo de Cháves, tricampeón de nuestra Liga.
Echegoyen derrotó al equipo de Bermegui por 3 a 1 y sumó 3 puntos de oro para el promedio 2027, los goles los convirtieron Ariel Barrionuevo, Facundo Franceschetti y Alexis González mientras que el Sanjuanino Ontivero empató transitoriamente
En el Catale, Once Corazones estuvo a punto de evitar el descenso, lo ganaba por 2 a 1 pero jugaba con 9, El Nacional llegó al empate en 2 tantos y habrá que esperar a la próxima fecha para saber quien pierde la categoría y quién juega la promoción. Los goles del Azul los hizo Kevin Heim, para El Nacional marcaron Alejo San Román de penal y sobre el final el Pato Barrionuevo. En Once fueron expulsados Piñeiro y Di Rocco, mientras que en el Decano vio la roja Patricio Barrionuevo
En Cháves, Ivdpendencia y San Martin aburrieron con el empate sin goles, aunque con un expulsado, en el Santo Noel Blanco debió abandonar la cancha antes de tiempo
Por último, en el adelanto del sábado, Quilmes logró una importantísima victoria sobre Colegiales por 2 a 1 con goles de Daloisio y Sosa, descontando el joven Lacoume para el Escolar
Sintesis
INDEPENDENCIA 0 vs SAN MARTIN 0
Goles: No hubo
Incidencias: Expulsado Noel Blanco (SM)
Tercera división: 2 x 1
Arbitro: Luciano Garcia
EL NACIONAL 2 vs ONCE CORAZONES
Gokles: Alejo San Roman (EN) de penal, Kevin Heim (OC), Kevin Heim (OC), Patricio Barrionuevo (EN)
Incidencias: Expulsado Alejandro Piñeiro (OC), expulsado Gino Di Rocco (OC), expulsado Patricio Barrionuevo (EN)
Tercera división: 0 x 1
Arbitro: Aidan Codagnone
BOCA 1 vs HURACAN 0
Gol Valentino Merlo (H) en contra
Incidencias: Marco Del Rio le atajó un penal a Franco Martínez (BJ)
Tercera división: 1 x 2
Arbitro: Terna de Bahia Blanca
QUILMES 2 vs COLEGIALES 1
Goles: Mauricio Daloisio (Q), Juan Sosa (Q), Emanuel Lacoume (Col)
Incidencias: No hubo
Tercera división: 1 x 1
Arbitro: Walter Torraca
OLIMPO 2 vs VILLA DEL PARQUE 2
Goles: Franco Gutiérrez (VdP), Juan Santa Cruz (Ol), Franco Gutiérrez (VdP), Mauro Rossi (Ol)
Incidencias: Expulsado Kevin Viloria (Ol)
Tercera división: 0 x 1
Arbitro: Marcial Frelis
ECHEGOYEN 3 vs HURACAN CICLISTA 1
Goles: Ariel Barrionuevo (Ech), Augusto Ontívero (HC), Facundo Franceschetti (Ech) de penal, Alexis González (Ech)
Incidencias: No hubo
Tercera división;: 3 x 5
Arbitro: Hugo Plaza
Posiciones
OLIMPO 21
HURACAN 19
BOCA 16
QUILMES 16
HURACAN CICLISTA 15
EL NACIONAL 14
VILLA DEL PARQUE 13
INDEPENDENCIA 12
COLEGIALES 11
ECHEGOYEN 11
ONCE CORAZONES 6
SAN MARTIN 5
Próxima fecha
HURACAN CICLISTA vs OLIMPO
VILLA DEL PARQUE vs BOCA
HURACAN vs QUILMES
COLEGIALES vs EL NACIONAL
ONCE CORAZONES vs INDEPENDENCIA
SAN MARTIN vs ECHEGOYEN