Se disputó la penúltima fecha del torneo Clausura RVD 75 Amversario y continúa el suspenso, Olimpo rescató un punto frente a Villa, el Globo no sumó con Boca y el título se definirá el próximo domingo; tampoco se confirmó el descenso y será otra definición postergada al próximo fin de semana

En el estadio Aurinegro se vivió una fiesta, pese al frio de la tarde el encuentro entre Olimpo vs Villa tuvo una gran convocatoria de público y el encuentro resultó sumamente disputado, tuvo de todo, goles, goles anulados, muchas tarjetas y el local terminó con 10

El empate fue 2 a 2, en dos ocasiones sacó ventajas el equipo del Bosque, ambos goles convertidos por Franco Gutiérrez, pero los de Amestoy lograron empatar en las dos ocasiones, Santa Cruz y Rossi los autores de los goles: Marcial Frelis terminó expulsando a Kevin Viloria que no podrá estar en la definición del torneo

En la Bombonerita, Boca se puso en ventaja rápido con un autogol de Valentino Merlo, luego pudo aumentar con un penal ejecutado por Valentin Martínez, pero el gran arquero del Globo, Marco del Rio logró atajar, Huracán fue por el empate, pero nunca pudo quebrar a Miranda y Boca ganó por 1 a 0

Huracán Ciclista trastabilló en el Romeo Vassolo y quedó sin posibilidades de pelear por el título con lo que finalizó la hegemonía del Globo de Cháves, tricampeón de nuestra Liga.

Echegoyen derrotó al equipo de Bermegui por 3 a 1 y sumó 3 puntos de oro para el promedio 2027, los goles los convirtieron Ariel Barrionuevo, Facundo Franceschetti y Alexis González mientras que el Sanjuanino Ontivero empató transitoriamente

En el Catale, Once Corazones estuvo a punto de evitar el descenso, lo ganaba por 2 a 1 pero jugaba con 9, El Nacional llegó al empate en 2 tantos y habrá que esperar a la próxima fecha para saber quien pierde la categoría y quién juega la promoción. Los goles del Azul los hizo Kevin Heim, para El Nacional marcaron Alejo San Román de penal y sobre el final el Pato Barrionuevo. En Once fueron expulsados Piñeiro y Di Rocco, mientras que en el Decano vio la roja Patricio Barrionuevo

En Cháves, Ivdpendencia y San Martin aburrieron con el empate sin goles, aunque con un expulsado, en el Santo Noel Blanco debió abandonar la cancha antes de tiempo

Por último, en el adelanto del sábado, Quilmes logró una importantísima victoria sobre Colegiales por 2 a 1 con goles de Daloisio y Sosa, descontando el joven Lacoume para el Escolar

Sintesis

INDEPENDENCIA 0 vs SAN MARTIN 0

Goles: No hubo

Incidencias: Expulsado Noel Blanco (SM)

Tercera división: 2 x 1

Arbitro: Luciano Garcia

EL NACIONAL 2 vs ONCE CORAZONES

Gokles: Alejo San Roman (EN) de penal, Kevin Heim (OC), Kevin Heim (OC), Patricio Barrionuevo (EN)

Incidencias: Expulsado Alejandro Piñeiro (OC), expulsado Gino Di Rocco (OC), expulsado Patricio Barrionuevo (EN)

Tercera división: 0 x 1

Arbitro: Aidan Codagnone

BOCA 1 vs HURACAN 0

Gol Valentino Merlo (H) en contra

Incidencias: Marco Del Rio le atajó un penal a Franco Martínez (BJ)

Tercera división: 1 x 2

Arbitro: Terna de Bahia Blanca

QUILMES 2 vs COLEGIALES 1

Goles: Mauricio Daloisio (Q), Juan Sosa (Q), Emanuel Lacoume (Col)

Incidencias: No hubo

Tercera división: 1 x 1

Arbitro: Walter Torraca

OLIMPO 2 vs VILLA DEL PARQUE 2

Goles: Franco Gutiérrez (VdP), Juan Santa Cruz (Ol), Franco Gutiérrez (VdP), Mauro Rossi (Ol)

Incidencias: Expulsado Kevin Viloria (Ol)

Tercera división: 0 x 1

Arbitro: Marcial Frelis

ECHEGOYEN 3 vs HURACAN CICLISTA 1

Goles: Ariel Barrionuevo (Ech), Augusto Ontívero (HC), Facundo Franceschetti (Ech) de penal, Alexis González (Ech)

Incidencias: No hubo

Tercera división;: 3 x 5

Arbitro: Hugo Plaza

Posiciones

OLIMPO 21

HURACAN 19

BOCA 16

QUILMES 16

HURACAN CICLISTA 15

EL NACIONAL 14

VILLA DEL PARQUE 13

INDEPENDENCIA 12

COLEGIALES 11

ECHEGOYEN 11

ONCE CORAZONES 6

SAN MARTIN 5

Próxima fecha

HURACAN CICLISTA vs OLIMPO

VILLA DEL PARQUE vs BOCA

HURACAN vs QUILMES

COLEGIALES vs EL NACIONAL

ONCE CORAZONES vs INDEPENDENCIA

SAN MARTIN vs ECHEGOYEN