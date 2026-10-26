El Gobierno nacional reglamentó las modificaciones al Régimen de Zona Fría y estableció las condiciones para el funcionamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, que se financiará con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte.

La medida también redefine los procedimientos para determinar y pagar las compensaciones a las empresas proveedoras y mantiene la vigencia del fondo hasta el 31 de diciembre de 2031.

De esta manera, los usuarios de éste y otros 93 municipios bonaerenses y otros de varias provincias pasarán a pagar más por el gas en los próximos meses.

(Con información de DIB)