La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos dio a conocer el balance de los operativos de control vehicular desplegados durante el último fin de semana en distintos puntos del distrito. Como resultado de las inspecciones, los agentes labraron un total de 43 actas de infracción y concretaron el secuestro preventivo de nueve motocicletas y seis automóviles.

El desglose de las faltas detectadas vuelve a poner el foco en la conducción bajo los efectos del alcohol y en la carencia de documentación habilitante para circular. Durante las jornadas se constataron 10 alcoholemias positivas, junto a 12 casos por falta de seguro obligatorio y otros 12 por ausencia de licencia de conducir.

Asimismo, el reporte oficial detalló seis actas por no contar con la cédula de identificación del vehículo (tarjeta verde), tres por circular en contramano y tres por llevar enganches antirreglamentarios. La nómina de infracciones se completó con dos actas por escapes fuera de norma, dos por el uso de teléfono celular al volante, dos por falta de chapa patente y una por licencia de conducir vencida.

Desde el área municipal remarcaron que estos procedimientos tienen un carácter estrictamente preventivo, orientado a reducir la siniestralidad vial y ordenar el tránsito urbano. En ese sentido, reiteraron el llamado a la responsabilidad ciudadana para respetar las normas vigentes y circular con la totalidad de la documentación exigida por la ley.