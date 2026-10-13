En el marco de la culminación de los festejos por la Semana del Huevo, la agroindustria avícola nacional sumó motivos de celebración al registrar un crecimiento histórico en su comercio exterior. Según un informe elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) a partir de datos del INDEC, las exportaciones argentinas de ovoproductos totalizaron más de 20,23 millones de dólares durante los primeros ocho meses del año.

Este desempeño representa el mayor registro para un período enero-agosto en los últimos diez años. En volumen, los envíos alcanzaron las 2.580 toneladas, lo que implicó un incremento interanual cercano al 18% en la facturación, favorecido por la mejora de los valores internacionales y la consolidación de la calidad del producto argentino.

El mapa exportador nacional tiene como principales destinos a Dinamarca, Japón, Austria y Chile, que concentran cerca del 80% de los envíos, mientras que el resto se distribuye en numerosos mercados de Europa, Asia y América, incluidos destinos como Suecia, Rusia, Arabia Saudita y diversos países de la región. El reporte oficial destaca que la comercialización abarca principalmente huevo entero, yema y albúmina en polvo, insumos clave requeridos por la industria alimentaria global para la elaboración de panificados, pastas, mayonesas y helados.

Este impulso exportador se consolida en un contexto en el que el mercado interno mantiene cifras sobresalientes, posicionando a la Argentina como uno de los principales consumidores mundiales de esta proteína animal, con un promedio que supera el huevo diario por habitante. Desde el sector destacaron que el dinamismo de la cadena productiva —con fuerte arraigo en provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta— se vio favorecido por la recuperación de estatus sanitario tras la superación de la emergencia por Influenza Aviar y las oportunidades comerciales abiertas por los acuerdos internacionales.

Fuente: Infocampo / Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGYP).

Fotografía: Archivo / Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA).