El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el dato oficial correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. De acuerdo con los relevamientos y proyecciones de distintas consultoras privadas, el indicador mostraría una leve aceleración respecto al 1,7% registrado durante el mes de agosto.

Las estimaciones del mercado sitúan el incremento mensual general en un rango de entre el 1,9% y el 2,1%. En sintonía con estas mediciones, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central proyectó una variación del 1,9% para el noveno mes del año, calculando además una inflación interanual cercana al 30,3% hacia el cierre del calendario.

Entre los principales factores que ejercieron presión al alza se destacan los rubros de alimentos y bebidas —con subas motorizadas por productos frescos como verduras y cortes cárnicos—, sumado al impacto de los precios estacionales propios del cambio de estación y los ajustes en los servicios regulados. Como referencia previa, el índice de precios porteño (CABA) marcó una suba del 1,8% en el mismo período.

El anuncio oficial se produce mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra participando de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Bangkok, Tailandia, para avanzar en las revisiones del programa financiero.

Fuente: A24 / Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) / Informes de consultoras privadas.

Fotografía: Archivo / INDEC.